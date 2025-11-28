 |  Giriş 
Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Ekim ayında %1,4 artış kaydetti

Cuma, 28 Kasım 2025 14:39:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2025’in Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %1,4 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %1,5 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,8 ve yıllık %2,1 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %3 düşüş ve demir çelik stoklarında aylık %1,3 artış gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre sanayi üretiminin Kasım ayında aylık %1,2 ve Aralık ayında aylık %2 düşüş göstermesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Kasım ayında aylık %2,2 ve Aralık ayında aylık %1,6 artacağı tahmin ediliyor.


