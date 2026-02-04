 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %2,1 arttı

Çarşamba, 04 Şubat 2026 14:37:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %7,2 düşüşle 685.813 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 artarak 7.719.178 adet oldu.

Kasım ayında ülkede araç satışları yıllık %5,1 düşüşle 369.721 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk 11 ayında ise yıllık %3,4 artışla 4.230.318 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,6 düşüşle 353.637 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %0,3 düşüşle 3.804.435 adet oldu.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’te %4,5 yükseldi

30 Oca | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,9 arttı

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Eylül ayında hafifçe düştü

03 Ara | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %6 artış kaydetti

02 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 yükseldi

05 Kas | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde artmaya devam ediyor

27 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %4,6 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %5,6 arttı

02 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi 2025’in ilk yarısında %7,1 artış kaydetti

04 Eyl | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %5,7 arttı

28 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis