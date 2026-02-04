Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %2,1 arttı

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %7,2 düşüşle 685.813 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %2,1 artarak 7.719.178 adet oldu.

Kasım ayında ülkede araç satışları yıllık %5,1 düşüşle 369.721 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk 11 ayında ise yıllık %3,4 artışla 4.230.318 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %3,6 düşüşle 353.637 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %0,3 düşüşle 3.804.435 adet oldu.