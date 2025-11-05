 |  Giriş 
Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,2 yükseldi

Çarşamba, 05 Kasım 2025 15:17:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Ağustos ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %0,4 artışla 543.212 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %4,2 artarak 5.458.386 adet oldu.

Ağustos ayında ülkede araç satışları yıllık %8,3 düşüşle 301.219 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %6,1 artışla 3.037.192 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,2 artışla 297.951 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %0,3 artışla 2.700.537 adet seviyesine yükseldi.


