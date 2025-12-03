 |  Giriş 
Japonya’nın araç üretimi 2025’in Eylül ayında hafifçe düştü

Çarşamba, 03 Aralık 2025 15:10:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Eylül ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %0,1 düşüşle 760.764 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %3,6 artarak 6.219.150 adet oldu.

Eylül ayında ülkede araç satışları yıllık %2,4 düşüşle 428.216 adet seviyesine gerilerken, satışlar yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %5 artışla 3.465.408 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2 düşüşle 362.672 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 3.063.209 adet oldu.


