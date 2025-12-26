Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Kasım ayında %2,6 düşüş kaydetti

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2025’in Kasım ayında Ekim ayına kıyasla %2,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,1 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %0,6 ve yıllık %2,3 düşüş yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %3,8 artış ve demir çelik stoklarında aylık %2,7 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre sanayi üretiminin Aralık ayında aylık %1,3 ve 2026’nın Ocak ayında aylık %8 artış göstermesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Aralık ayında aylık %2,9 artacağı ve Ocak ayında aylık %1,3 azalacağı tahmin ediliyor.