Japonya’da sanayi üretimi 2025’in Aralık ayında %0,1 azaldı

Japonya Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi 2025’in Aralık ayında Kasım ayına kıyasla %0,1 düşüş ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %6,8 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ülkenin mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi aylık %1,5 düşüş ve yıllık %1,1 artış yaşarken, demir çelik sevkiyatında aylık %2,3 ve demir çelik stoklarında aylık %0,1 düşüş gözlendi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre sanayi üretiminin Ocak ayında aylık %9,3 artması ve Şubat ayında aylık %4,3 düşüş göstermesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin de Ocak ayında aylık %2,3 düşüp Şubat ayında aylık %1,5 artacağı tahmin ediliyor.