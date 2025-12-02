 |  Giriş 
Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %6 artış kaydetti

Salı, 02 Aralık 2025 11:50:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Ekim ayında küresel araç üretiminin yıllık %3,8 artışla 926.987 adet seviyesine çıktığını açıkladı. Ekim ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %6,8 artışla 326.832 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %2,2 artarak 600.115 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %2,1 artışla 922.087 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %6 artışla 8.354.104 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %4,5 artışla 8.705.094 seviyesinde yer aldı.


