Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’te %4,5 yükseldi

Cuma, 30 Ocak 2026 12:06:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, geçtiğimiz yılın Aralık ayında küresel araç üretiminin yıllık %0,5 düşüşle 767.085 adet seviyesine indiğini açıkladı. Aralık ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %2,4 düşüşle 249.223 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %0,5 artarak 517.862 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %2,8 artışla 930.459 adet olarak gerçekleşti.

2025 yılında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %4,5 artışla 9.950.904 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %3,7 artışla 10.536.807 seviyesinde yer aldı.


