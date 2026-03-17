MinRes Pilbara’daki Lamb Creek projesinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

Avustralya merkezli madenci Mineral Resources (MinRes), Avustralya’nın Pilbara bölgesindeki faaliyetleri kapsamında yer alan Lamb Creek projesinden ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdiğini, bu gelişmenin demir cevheri portföyünün genişletilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtti.

MinRes söz konusu başarının 2025’in Aralık ayında başlayan çalışmaların yalnızca üç ay sonrasında elde edildiğini belirtirken, bu hızlı ilerlemeyi şirketin kendi mühendislik ve inşaat ekibinin performansına bağladı.

MinRes, Lamb Creek’in yıllık 7,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip bir açık ocak demir cevheri madeni olarak faaliyet göstereceğini ifade etti. Şirket projenin Pilbara faaliyetlerinin mevcut üretim profilini beş yıldan fazla uzatmasının beklendiğini, aynı zamanda mevcut üretim faaliyetlerine kıyasla daha iyi bir maliyet yapısı sağlayacağını kaydetti.

MinRes ayrıca Lamb Creek projesinin geliştirilmesiyle birlikte Wonmunna demir cevheri madeninin kademeli olarak devre dışı bırakılacağını, bu sürece bağlı olarak istihdam kaybı beklenmediğini ifade etti.

Şirket Lamb Creek projesinin devreye alınmasının desteğiyle 2026 mali yılı için Pilbara’da 9-10 milyon mt demir cevheri üretmeyi bekliyor.