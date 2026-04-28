Fenix’in demir cevheri sevkiyatları 2026’nın Ocak-Mart döneminde tropikal siklon nedeniyle düştü

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fenix Resources, 2026 mali yılının 31 Mart’ta sona eren üçüncü çeyreğinde demir cevheri sevkiyatlarının Batı Avustralya’daki Geraldton Limanı’nın Tropikal Siklon Narelle nedeniyle kapanmasından olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları bir önceki çeyrekte kaydedilen 1,24 milyon ıslak metrik ton (wmt) seviyesine kıyasla %22 düşüşle 973.600 wmt oldu. Şirket, Mart ayında yapılması planlanan yaklaşık 120.000 wmt seviyesindeki iki sevkiyatın kasırga nedeniyle Nisan ayına ertelendiğini bildirdi. Bahsi geçen dönemde Iron Ridge madeninden yapılan sevkiyatlar çeyreklik bazda %5 artışla 372.200 wmt’a yükselirken, Shine madeninden yapılan sevkiyatlar %50 düşüşle 239.800 wmt ve Beebyn-W11 sevkiyatları %12 düşüşle 361.600 wmt seviyesinde yer aldı.

Fenix’in aynı dönemde çıkardığı demir cevheri miktarı önceki çeyrekte kaydedilen 1,06 milyon wmt’a kıyasla %6 düşüşle 992.500 wmt olurken, işlenen demir cevheri miktarı %9 artışla 1,24 milyon wmt’a yükseldi. Taşınan demir cevheri miktarı ise 1,06 milyon wmt seviyesinde yatay seyretti.

Şirketin nakit maliyeti söz konusu çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla %7 düşüşle 70 A$/wmt seviyesine gerileyerek şirketin maliyet beklentisinin alt bandında yer aldı. Fenix, maliyetlerdeki iyileşmenin önceki çeyreklerde stoklanan malzemenin kullanımından kaynaklandığını ancak Orta Doğu’daki kriz nedeniyle artan dizel yakıt fiyatlarının Haziran çeyreğinde maliyetler üzerinde baskı oluşturmasının beklendiğini belirtti.

Fenix, 2026 mali yılına ilişkin toplam demir cevheri satış beklentisini 4,2-4,8 milyon wmt seviyesinde korurken, grup C1 nakit maliyeti beklentisini de 70-80 A$/wmt FOB Geraldton seviyesinde sürdürdü.

Şirket ayrıca Weld Range demir cevheri projesine yönelik nihai fizibilite çalışmasının ilerlediğini ve çalışmanın 2026 takvim yılının ikinci yarısında tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Fenix’e göre Weld Range projesi, şirketin uzun vadede üretimini yıllık 10 milyon wmt seviyesine çıkarma planında önemli bir rol oynuyor.