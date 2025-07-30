MinRes, Onslow demir cevheri projesinde hibrit enerji santrali kullanmaya başladı

Avustralya merkezli başlıca madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MinRes), Batı Avustralya’daki Onslow demir cevheri projesinin kapsamındaki Ken’s Bore maden sahasında kurduğu hibrit enerji santralini devreye aldığını duyurdu.

26 MW’lık elektrik santrali madencilik faaliyetlerini destekleyecek

Yapılan açıklamada Ken’s Bore sahasındaki konkasör ve yükleyiciler gibi temel ekipmanların artık hibrit enerji santralinden temin edilen enerji ile faaliyet gösterdiği ifade edildi. MinRes’in, proje kapsamında 26 MW kapasiteli elektrik santrali ve bu santrali Goldfields doğal gaz boru hattına doğrudan bağlayan 16 kilometre uzunluğunda yüksek basınçlı boru hattı inşa ettiği belirtildi.

Güneş panelleri ve batarya enerji depolama sistemi verimliliği artırıyor

Santralde maksimum verimlilik için tek eksenli takip sistemi özelliği olan toplam 3,8 MW kapasiteli 6.600 adet fotovoltaik panel ve bulut hareketliliğindeki ani değişimler esnasında enerji iletimine devam etmek için 3,3 MW’lık batarya enerji depolama sisteminin de yer aldığı paylaşıldı.

Çevreye etkisi büyük olacak

Dizel yerine doğal gaz ve güneş enerjisi kullanılmasıyla birlikte şirket, dizel kullanımının yıllık 67 milyon litre azalmasını ve karbon emisyonlarının yıllık 47.000 mt düşmesini beklediğini paylaştı.