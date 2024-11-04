BHP Billiton karbonsuzlaşma çalışmalarını desteklemek için ABB ile güçlerini birleştirdi

Avustralyalı madenci BHP Billiton, İsviçre merkezli enerji ve otomasyon teknolojisi tedarikçisi ABB ile küresel operasyonlarının karbondan arındırılması da dahil olmak üzere pek çok alanda iş birliği yapacağını duyurdu.

İmzalanan anlaşma kapsamında taraflar, BHP’nin proje teslimi, operasyonları ve bakım çalışmalarının yanı sıra 2050 yılına kadar net sıfır karbon salımı hedefine ulaşmasını desteklemek amacıyla çalışmalar yürütecek. Bununla birlikte anlaşmanın BHP’nin demir cevheri üretiminde daha sürdürülebilir büyüme göstermesine olanak tanıma potansiyeli olduğu da ifade edildi.