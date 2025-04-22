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Fortescue demir cevheri sevkiyatlarında amonyak yakıtlı gemi kullanmayı planlıyor

Salı, 22 Nisan 2025 11:45:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, faaliyetlerini karbondan arındırmak amacıyla amonyak yakıtlı gemi kiralamak üzere Belçika merkezli armatör Bocimar ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Fortescue, önümüzdeki yılın sonuna kadar 210.000 dwt kapasiteli Newcastlemax gemisi teslim alacak. Gemi, şirketin Pilbara’daki operasyonlarından Çin ve diğer ülkelere yönelik demir cevheri sevkiyatlarında kullanılacak. Ayrıca geminin yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen amonyakla çalışabilen çift yakıtlı motoru bulunacak.

Fortescue, Avustralya’daki demir cevheri operasyonlarından kaynaklı Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030, Kapsam 3 emisyonlarını ise 2040 yıllarına kadar sıfırlamayı hedefliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Karbonsuzlaşma Fortescue 

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