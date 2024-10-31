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Avustralyalı Mineral Resources, Onslow demir cevheri projesinde güneş enerjisi kullanacak

Perşembe, 31 Ekim 2024 11:12:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli başlıca madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MinRes), Onslow demir cevheri projesi kapsamındaki Ken’s Bore madeninde 3,8 megavatlık güneş enerjisi santralinin inşasının başladığını duyurdu.

Söz konusu yeni santralde 6.600 adedin üzerinde güneş paneli bulunacağı ve üretilecek temiz enerjinin yıllık yaklaşık 95 TJ doğal gazın yerini alarak karbon salımını yıllık yaklaşık 4.990 mt düşüreceği ifade edildi. Bununla birlikte batarya enerji depolama sistemiyle birlikte 2025 yılının Ocak ayında devreye alınması planlanan santralin madenin enerji üretim sistemini destekleyeceği aktarıldı.

Ayrıca MinRes’in Perth kentinde bulunan tesislerinde de güneş panelleri kurduğu ve bu panellerin şimdiye dek sera gazı salımında yıllık yaklaşık 981 mt düşüş sağladığı da vurgulandı.

MinRes Enerji Departmanı Genel Müdürü Rowan Hill, “Doğal gaz ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları, enerji dönüşümümüzde önemli bir rol oynuyor. Özellikle güneş enerjisi, ücra bölgelerdeki tesislerimizi destekliyor,” dedi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Karbonsuzlaşma 

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