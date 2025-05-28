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Mineral Resources, Onslow’un planlandığı gibi 2026’da tam kapasiteye ulaşmasını bekliyor

Çarşamba, 28 Mayıs 2025 14:07:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli başlıca madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MinRes), Batı Pilbara bölgesinde yer alan Onslow demir cevheri projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Şirket, projenin üretim hacmine yönelik beklentilerini, nakliyede kullanılan trenlerin sayısının beklenenden az olması sebebiyle 8,5-8,7 milyon mt’a kıyasla 7,8-8 milyon mt olarak güncelledi. 

Mayıs ayının başından bugüne kadar projeden 1,7 milyon mt demir cevheri sevkiyatı yapılırken, ayın tamamına yönelik sevkiyatların ise üretimin ivme kazanmasına bağlı olarak Nisan ayında kaydedilen 1,3 milyon mt’a kıyasla 1,9 milyon mt seviyesinde yer alması bekleniyor. Ayrıca planlandığı üzere projenin yıllık 35 milyon mt olarak belirlenen tam kapasiteye 2026 yılının ilk çeyreğinde ulaşacağı öngörülüyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

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