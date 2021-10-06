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Mineração Corumbense Vale’ye ait demir cevherinin taşınması için lojistik şirketiyle anlaştı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 11:41:56 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı lojistik şirketi Hidrovias do Brasil tarafından yapılan açıklamada, Vale’nin sahibi olduğu Mineração Corumbense’nin, Vale’ye ait demir cevherini taşıması amacıyla sekiz konvoy talep ettiği belirtildi.

Sekiz konvoyla birlikte Vale International’ın sahibi olduğu Mineração Corumbense, 2022 yılında, sözleşmede yer alan tonajın tamamını taşıyabilecek.

Hidrovias do Brasil, şirketin, “al ya da öde” anlaşmasıyla 3,2 milyon mt’a kadar demir cevherinin taşınmasını talep ettiğini ve söz konusu anlaşmanın, 25 yıl geçerli olduğunu söyledi.


Etiketler: hammaddeler  Brezilya  Vale  Güney Amerika  madencilik  demir cevheri  |  benzer haberler »


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