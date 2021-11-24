﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Minas Gerais eyaleti yasama meclisi Vale’nin Apolo demir cevheri projesini görüşecek

Çarşamba, 24 Kasım 2021 09:45:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Minas Gerais eyaleti yasama meclisinin, Vale’nin Apolo demir cevheri projesine ilişkin görüşmelere başlayacağı duyuruldu.

Yasama meclisi üyeleriyle yapılacak görüşme öncesi açıklamalarda bulunan üretici, yatırımları, Apolo projesinin çevre üzerinde yaratabileceği etkiler ve proje sayesinde sağlanacak istihdam hakkında bilgilendirme yapacağını belirtti. Minas Gerais, yıllık 180 milyon mt’dan fazla çıkarılan demir cevheri ile ülkenin en büyük madencilik ve demir cevheri eyaleti konumunda bulunuyor.

2008 yılında, Mineração Apolo’nun madencilik haklarını devralan Vale, yıllık 24 milyon mt demir cevheri üretmek amacıyla 4 milyar BRL (706,6 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor. Ancak, projenin akıbeti, yasama meclisinin alacağı karara bağlı.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  Brezilya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Kas

Brezilya mahkemesi Brumadinho faciası için Vale’nin 17,9 milyon $ tazminat ödemesine hükmetti
22 Kas

Vale kaya kırılması nedeniyle manganez cevheri ve demir cevheri faaliyetlerine ara verdi
12 Kas

Vale ve Baowu Group temiz çelik üretimi için güçlerini birleştirdi
04 Kas

Vale ve MOL demir cevheri taşımacılığında rüzgar tahrik sistemine geçecek
02 Kas

Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte %33,6 arttı