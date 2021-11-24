Minas Gerais eyaleti yasama meclisi Vale’nin Apolo demir cevheri projesini görüşecek

Çarşamba, 24 Kasım 2021 09:45:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Minas Gerais eyaleti yasama meclisinin, Vale’nin Apolo demir cevheri projesine ilişkin görüşmelere başlayacağı duyuruldu.

Yasama meclisi üyeleriyle yapılacak görüşme öncesi açıklamalarda bulunan üretici, yatırımları, Apolo projesinin çevre üzerinde yaratabileceği etkiler ve proje sayesinde sağlanacak istihdam hakkında bilgilendirme yapacağını belirtti. Minas Gerais, yıllık 180 milyon mt’dan fazla çıkarılan demir cevheri ile ülkenin en büyük madencilik ve demir cevheri eyaleti konumunda bulunuyor.

2008 yılında, Mineração Apolo’nun madencilik haklarını devralan Vale, yıllık 24 milyon mt demir cevheri üretmek amacıyla 4 milyar BRL (706,6 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor. Ancak, projenin akıbeti, yasama meclisinin alacağı karara bağlı.