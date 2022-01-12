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Minas Gerais eyaleti savcılığı Vallourec Brazil’in 178,7 milyon $’lık mal varlığının dondurulmasını istiyor

Çarşamba, 12 Ocak 2022 09:32:57 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya'nın Minas Gerais eyaleti savcılığı ve başsavcılığı, Lisa demir cevheri barajının taşmasının ardından Vallourec Brazil’in 1 milyar BRL’lik (178,7 milyon $) mal varlığının dondurulmasına yönelik kamu davası açtı.

Eyaleti etkisi altına alan yağışlar nedeniyle söz konusu barajın taşmasının yanında Usiminas, Vale ve Companhia Siderurgica Nacional (CSN) de üretimlerine ara vermişti.

Savcılık ve başsavcılık makamları, barajın taşmasından kaynaklı meydana gelen hasarların karşılanması amacıyla şirketin varlıklarının dondurulmasını talep ederken, talebin yargıç tarafından henüz değerlendirmeye alınmadığını bildirdi.


Etiketler: Brezilya  Vallorec  madencilik  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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