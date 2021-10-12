Minas Gerais eyaleti savcılığı Samarco’ya 453 milyon $’lık dava açtı

Salı, 12 Ekim 2021 09:43:07 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti savcılığı, Mariana felaketine yönelik imzalanan tazminat anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle pelet üreticisi Samarco’ya 2,5 milyar BRL’lik (453 milyon $) dava açtı.

Savcılık, Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi Samarco’nun, 2018 yılının Ekim ayında, Mariana felaketinden zarar görenlere tazminat ödemeyi kabul ettiğini ancak geçen üç yıllık süre zarfında, şirketin, yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine getirmediğini belirtti.

Bunun sonucunda, eyalet savcılığı, Samarco’nun, 2,5 milyar BRL (453,2 milyon $) ödemesini talep etti.