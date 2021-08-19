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Minas Gerais eyaleti savcılığı Samarco’nun iflas koruma planının askıya alınmasını talep etti

Perşembe, 19 Ağustos 2021 10:34:33 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’ya bağlı Minas Gerais eyaleti savcılığı, Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi Samarco’nun iflas koruma planının askıya alınması için mahkemeye talepte bulundu.

Savcılık ayrıca, Vale’ye ve BHP Billiton’a ait 50 milyar BRL’lik (9,29 milyar $) varlıklarının dondurulmasını da istedi.

Savcılık, söz konusu iflas koruma planının, Vale ile BHP Billiton’ın, 19 kişinin ölümüne ve Samarco’nun pelet üretimini tamamen durdurmasına neden olan Mariana felaketine yönelik sorumluluk almasını engellemek üzere uygulandığını savundu.

Ayrıca, Samarco’nun yeniden yapılandırmaya tabi tutulan 50 milyar BRL (9,29 milyar $) tutarındaki borcunun, 23,7 milyar BRL’sinin (4,4 milyar $) Vale ile BHP Billiton’a ait olduğu belirtildi. Savcılık, Samarco’nun çevre yükümlülüklerinden her iki şirketin de sorumlu olduğunu ifade etti.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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