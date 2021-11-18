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Minas Gerais eyaleti Mariana felaketine ilişkin Samarco ile 2022 yılının başında anlaşmaya varabilir

Perşembe, 18 Kasım 2021 10:11:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti Valisi Romeu Zema, Mariana felaketine ilişkin eyalet ile Vale ve BHP Billiton’ın ortak girişimi Samarco’nun, önümüzdeki yılın başında anlaşmaya varabileceğini belirtti.

Vali Zema, şu ana kadar varılan en büyük anlaşmalardan biri olacağını ve görüşmelerin, bu yılın Şubat ayında başlatıldığını dile getirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Minas Gerais eyaleti, 2015 yılının Kasım ayında, 19 kişinin ölümüyle sonuçlanan Mariana demir cevheri barajı felaketine ilişkin Vale, BHP Billiton ve Samarco ile 100 milyar BRL’lik (18,1 milyar $) bir anlaşmaya varmayı bekliyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


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