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Minas Gerais eyaleti demir cevheri sektörüne yönelik bir çalışma yapacak

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 13:51:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya devletine bağlı haber ajansı Agencia Minas, birçok lider demir cevheri üreticisine ev sahipliği yapan Minas Gerais eyaletinin sektöre yönelik bir çalışma başlatacağını bildirdi.

Minas Gerais eyaleti hükümeti, eyaletin demir cevheri sektörüne yönelik stratejik çevresel değerlendirme çalışması yapmak isteyen danışmanlık şirketlerinin, belgelerini ve ekonomik önergelerini 22 Haziran 2021 tarihine dek gönderebileceğini söyledi.

Çalışmaları yürütmek için seçilecek şirket, hem şu andaki hem de gelecekteki çevre senaryolarını hazırlayarak eyaletin demir cevheri sektörünü değerlendirecek. Eyalet hükümeti, sektörün daha güvenli, daha sürdürülebilir olmasını sağlamak ve yönetimi daha da güçlendirmek amacıyla çevre verilerini elde etmeyi planlıyor. Danışmanlık projesinin iki yılda tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Güney Amerika  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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