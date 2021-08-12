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Minas Gerais eyaleti çevre kurulu su kanalının çökmesinin ardından demir cevheri faaliyetlerini durduracak

Perşembe, 12 Ağustos 2021 11:01:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti çevre kurulu FEAM, su kanalının çökmesi sonucu, Itaminas’a ait demir cevheri sahasındaki faaliyetleri durduracağını açıkladı.

Itaminas’a ait Engenho Seco madeninde yer alan demir cevheri atık sahasının duvarı geçtiğimiz günlerde çökmüş, Brezilya Ulusal Madencilik Kurumu (ANS) ve FEAM, atık sahasında incelemeler yapmıştı.

Şirket, yaşanan kazada kimsenin yaralanmadığını ve çevrenin zarar görmediğini belirtirken, demir cevheri madenlerinin, söz konusu durumdan olumsuz etkilenmeyeceğini bildirdi. FEAM yetkilileri, olayın, cevher zenginleştirme tesisi inşası amacıyla genişletme çalışmalarının yürütüldüğü sahanın yakınlarında gerçekleştiğini tespit etti.

Itaminas, kazadan etkilenen bölgedeki faaliyetlerin durdurulmasının, Engenho Seco madenindeki faaliyetleri etkilemeyeceğini ekledi.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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