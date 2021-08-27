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Minas Gerais eyaleti çevre kurulu Grupo AVG’nin çevre ruhsatının askıya alınması talebini reddetti

Cuma, 27 Ağustos 2021 09:56:38 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Minas Gerais eyaleti çevre kurulu, 2019 yılında çevre ruhsatını alan Grupo AVG’nin ruhsatının askıya alınması için başvuruda bulunan Belo Horizonte Roma Katolik Başpiskoposluğu’nun talebini reddetti.

Bu yılın başında, çevre kurulu, 2019 yılında madencilik ruhsatını alan Grupo AVG’nin, Caeté’de yer alan Brumado madenindeki faaliyetlerine yeniden başlamasına izin vermişti.

Buna göre, başpiskoposluğun talebi, oy birliğiyle reddedildi. AVG, 2012 yılında demir cevheri üreticisi Brumafer’i devralmış, demir cevheri sahasının, çevresel açıdan iyileştirilmesi için anlaşma yapmıştı.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


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