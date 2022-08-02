Metso Outotec Güney Amerika’daki demir cevheri projesine taşlama tesisleri tedarik edecek

Salı, 02 Ağustos 2022 12:05:28 (GMT+3) | İstanbul

Finlandiya merkezli küresel mühendislik ve teknoloji şirketi Metso Outotec Corporation, Güney Amerika’daki bir demir cevheri projesi için sürdürülebilir taşlama teknolojisi tedarik edeceğini açıkladı. Sipariş toplamda 10 milyon €’nun üzerinde bir değere sahip ve bu yılın ikinci çeyreğinde verildi.

Metso Outotec proje için dört adet Vertimill® dikey taşlama tesisinin mühendislik hizmetlerini, üretimini ve tedarikini gerçekleştirecek. Taşlama tesislerinin geleneksel taşlama merdanesi devresine kıyasla %30’un üstünde elektrik tasarrufu sağlaması bekleniyor.