Anglo American birinci çeyrekte Minas Rio’da rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi

İngiltere merkezli madenci Anglo American, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte şirketin demir cevheri üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %7,7 ve yıllık %1,9 artışla 15,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Üretimde görülen yıllık artış, Minas Rio’da kaydedilen rekor performans sayesinde elde edildi.

Söz konusu çeyrekte Anglo American’ın Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %3 düşüşle 8,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 5,95 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 3,03 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca Kumba madeninden yapılan toplam demir cevheri satışları yıllık %6,6 artarak 8,94 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya’daki demir cevheri projesi Minas Rio’daki üretimi yıllık %10 artışla 6,45 milyon mt seviyesine çıkmasıyla birinci çeyrek için rekor performans kaydedildi.

Bununla birlikte aynı çeyrekte Anglo American’ın metalürjik kömür üretimi, 2024 yılının Haziran ayında çıkan yangının ardından Grosvenor madenindeki uzunayak faaliyetlerinin durdurulması ve bu yıl Ocak ayında Jellinbah madenindeki hisse satışının tamamlanmasının etkisiyle yıllık %40,7 düşüşle 2,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin 2025 yılı için demir cevheri üretim tahmini değişim göstermeyerek 57-61 milyon mt, metalürjik kömür üretim tahmini ise 10-12 milyon mt aralığında yer alıyor.