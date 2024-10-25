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Anglo American’ın demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde hafifçe arttı

Cuma, 25 Ekim 2024 14:24:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madenci Anglo American bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre üçüncü çeyrekte şirket yıllık bazda %2,2 artışla 15,74 milyon mt demir cevheri üretirken yılın ilk dokuz ayında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %0,7 artışla 46,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri satışları üçüncü çeyrekte yıllık %2,9 artışla 15,18 milyon mt ve ilk dokuz ayında yıllık %0,8 düşüşle 44,68 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %2,9 düşüşle 9,44 milyon mt olurken, yılın ilk dokuz ayında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %2 düşüşle 279 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Kumba madeni son 12 aydaki en yüksek üretim seviyesini gerçekleştirdi. Üçüncü çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 6,76 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 2,68 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları yıllık %0,5 düşüşle 8,82 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte yıllık %11,3 artışla 6,3 milyon mt’a yükselerek bu çeyrek için rekor seviyeye ulaştı.

Şirketin 2024 yılı için demir cevheri üretim tahmini, daha önceki tahminine kıyasla değişim göstermeyerek 58-62 milyon mt aralığında yer almaya devam ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Güney Amerika Madencilik Üretim Anglo American 

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