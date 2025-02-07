Anglo American’ın demir cevheri üretimi ve satışları 2024’te düştü

İngiltere merkezli madenci Anglo American geçtiğimiz yılın tamamı ve dördüncü çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre dördüncü çeyrekte şirket, Kumba’da kaydedilen istikrarlı performans sayesinde yıllık %3,5 artış ve çeyreklik bazda %9,2 düşüşle 14,3 milyon mt demir cevheri üretti. 2024 yılında ise şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1,4 artışla 60,76 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri satışları dördüncü çeyrekte yıllık %1,1 düşüşle 16,22 milyon mt ve 2024 yılında yıllık %1 düşüşle 60,9 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %8,2 artışla 7,82 milyon mt olurken, yılın tamamında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 35,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi son çeyrekte yıllık %1,5 düşerek 6,47 milyon mt’a gerilerken tesiste 2024 yılında %3,4 artışla 25,03 milyon mt demir cevheri üretildi.

Şirketin demir cevheri üretim tahmini 2025 yılı için 57-61 milyon mt, 2026 için 54-58 milyon mt ve 2027 için 59-63 milyon mt seviyelerinde yer alıyor.