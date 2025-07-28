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Anglo American’ın demir cevheri üretimi 2025’in ilk yarısında %2,1 arttı

Pazartesi, 28 Temmuz 2025 15:57:29 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli madenci Anglo American bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ikinci çeyrekte şirket yıllık bazda %2,3 ve çeyreklik bazda %3,2 artışla 15,93 milyon mt demir cevheri üretti. Yılın ilk yarısında ise şirketin demir cevheri üretimi geçtiğimiz yılın ilk yarısına kıyasla %2,1 artışla 31,38 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri satışları ikinci çeyrekte yıllık %0,6 düşüşle 16,4 milyon mt ve ilk yarıda yıllık %4,9 artışla 30,97 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte şirketin Kumba madenindeki demir cevheri üretimi, Sishen ve Kolomela’yı entegre bir kompleks olarak yönetmek üzere esnek bir üretim yaklaşımı gösterilmesiyle yıllık %0,8 artışla 9,25 milyon mt olurken, yılın ilk altı ayında Kumba madenindeki demir cevheri üretimi yıllık %1,1 düşüşle 18,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İkinci çeyrekte Sishen tesisindeki demir cevheri üretimi 6,43 milyon mt olurken, Kolomela tesisindeki üretim 2,83 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte Kumba madeninin toplam demir cevheri satışları yıllık %0,6 artışla 9,77 milyon mt oldu.

Şirketin Brezilya demir cevheri projesi Minas Rio tesisindeki demir cevheri üretimi ise performans iyileştirme çalışmaları sayesinde ikinci çeyrekte yıllık %4,4 artışla 6,68 milyon mt’a yükseldi.

Şirketin 2025 yılı için demir cevheri üretim tahmini, daha önceki tahminine kıyasla değişim göstermeyerek 57-61 milyon mt aralığında yer almaya devam ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Güney Amerika Madencilik Üretim Anglo American 

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