Strike Resources Peru’daki demir cevheri ihracat limanı için anlaşma imzaladı

Avustralya merkezli Strike Resources Limited, Peru’nun güneyinde inşa edilmesi planlanan San Nicolas liman projesi kapsamında Peru merkezli nakliye şirketi Naviera Petral S.A. ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bağlayıcı olmayan anlaşmanın, Strike’ın Apurímac Bölgesi’nde yer alan Apurimac demir cevheri projesinden çıkarılacak cevherin elleçlenmesi, depolanması ve ihracatına yönelik liman hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin bir çerçeve oluşturduğu bildirildi. Tarafların, teknik çalışmaların tamamlanmasının ve gerekli yasal onayların alınmasının ardından nihai anlaşma imzalamayı planladığı aktarıldı.

Limanın teknik özellikleri ve geliştirme takvimi

Naviera Petral, San Nicolas’ta yaklaşık 294 hektarlık özel bir kıyı arazisini ve Peru Donanması tarafından tahsis edilen deniz alanlarını kontrol ettiğini belirtti. Planlanan liman projesinin, dökme yük kabul ve depolama tesisleri, stok sahaları ve tartım sistemleri, konveyörlü gemi yükleyicileri ve rıhtım altyapısını kapsayacağı ifade edildi.

Başlangıçta günlük yükleme kapasitesinin yaklaşık 20.000 mt seviyesinde yer almasının öngörüldüğü paylaşıldı. Su derinliğinin yaklaşık 20 metre olması sayesinde limanın, 60.000-200.000 dwt kapasiteli dökme yük gemilerine hizmet verebileceği ve Strike’ın tesisin ana kullanıcılarından biri olmasının planlandığı dile getirildi.

Naviera Petral, nihai anlaşmanın imzalanmasının ardından yaklaşık üç yıl içerisinde inşaat ve devreye alma sürecinin tamamlanmasını beklediğini aktardı.

Apurimac demir cevheri projesi ile stratejik uyum

Limanın, Strike’ın Apurimac demir cevheri projesi ile uyumlu olduğuna dikkat çekildi. Projede JORC standartlarına uygun %57,3 tenörlü toplam 269 milyon mt demir cevheri rezervi bulunduğu belirtildi.

Buna ek olarak San Nicolas liman projesinin, Peru hükümeti tarafından geliştirilen Andahuaylas-San Juan de Marcona demir yolu koridoru ile entegre edilmesinin ve böylelikle maliyetlerin düşürülmesinin, ihracat verimliliğinin artırılmasının ve Peru’nun güneyinde ekonomik kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.