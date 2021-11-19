Metso, Ferrexpo Poltava Mining’in pelet tesisi genişletme projesi için ekipman tedarik edecek

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation, İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo’nun Ukrayna’da bulunan bağlı kuruluşu Ferrexpo Poltava Mining’in ızgara-fırın pelet tesisindeki mevcut üretim hattının genişletilmesi için başlıca ekipman tedariki gerçekleştireceğini açıkladı.
18 milyon € değerindeki ekipman, üretim hattının yıllık pelet üretim kapasitesini 6 milyon mt’un üzerine çıkaracak.
Metso, proje tamamlandığında Poltava’nın yalnızca üretimini önemli ölçüde artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda tesisin yakıt ve güç tüketimi ile karbon salımını iyileştireceğini belirtti.