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Metso, Ferrexpo Poltava Mining’in pelet tesisi genişletme projesi için ekipman tedarik edecek

Cuma, 19 Kasım 2021 15:39:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Finlandiya merkezli mühendislik şirketi Metso Outotec Corporation, İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo’nun Ukrayna’da bulunan bağlı kuruluşu Ferrexpo Poltava Mining’in ızgara-fırın pelet tesisindeki mevcut üretim hattının genişletilmesi için başlıca ekipman tedariki gerçekleştireceğini açıkladı.

18 milyon € değerindeki ekipman, üretim hattının yıllık pelet üretim kapasitesini 6 milyon mt’un üzerine çıkaracak.

Metso, proje tamamlandığında Poltava’nın yalnızca üretimini önemli ölçüde artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda tesisin yakıt ve güç tüketimi ile karbon salımını iyileştireceğini belirtti.


Etiketler: Ukrayna  BDT  |  benzer haberler »


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