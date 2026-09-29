Ferrexpo gelirindeki sert düşüşe rağmen 2026'nın ilk yarısında net zararını azalttı

Ana faaliyetleri Ukrayna'daki demir cevheri varlıklarına odaklanan İsviçre merkezli madencilik şirketi Ferrexpo, bu yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, geçtiğimiz yılın ilk yarısındaki 196 milyon $ net zarara kıyasla 14,9 milyon $ net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri, azalan satış tonajları nedeniyle ilk yarıda yıllık %57 düşüşle 196 milyon $ seviyesinde gerçekleşti. Şirketin satış tonajı %1,1 düşüşle 3,81 milyon mt seviyesine gerilerken, AVFÖK zararı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 4 milyon $ pozitif AVFÖK'e kıyasla 4 milyon $ oldu. Bu sonuçta azalan satış tonajları ve bağlantı fiyatlarının yanı sıra artan üretim maliyetleri rol oynadı.

Ferrexpo'nun toplam ticari üretimi ilk yarıda yıllık %54 ve 2025 yılının ikinci yarısına kıyasla %40 düşüşle 1,56 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Ukraynalı yetkililerin KDV iadelerini askıya almaya devam etmesi sonucunda azalan finansal likidite ve elektrik arzındaki kısıtlamalar nedeniyle şirket dört peletleme hattından yalnızca birinde faaliyet gösteriyor.

Askıya alınan KDV iadeleri likiditeyi kısıtlamaya devam ediyor

Ferrexpo, KDV iadelerinin ödenmemeye devam etmesinin önemli bir finansal sorun olduğunu belirtti. 30 Haziran itibarıyla şirketin Ukrayna'daki net KDV alacak bakiyesi 82,7 milyon $ seviyesinde bulunuyordu. Ara dönem sonuçlarının onaylandığı tarihte Ukrayna Devlet Vergi Servisi tarafından toplam 3,89 milyar UAH (86,9 milyon $) tutarındaki KDV iadesi askıya alınmış durumdaydı.