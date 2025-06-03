Metso demir çelik birimini SMS Group'a sattı

Finlandiya merkezli mühendislik ve teknoloji şirketi Metso, demir çelik biriminin bir kısmını Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group'a sattığını açıkladı. 2026’nın ilk çeyreğinde sonuçlanması beklenen anlaşma kapsamında hareketli ızgaralı peletleme ile CircoredTM doğrudan indirgeme teknolojileri ve ilgili hizmetler SMS Group’a devredilecek. Bununla birlikte Almanya, Hindistan ve Çin'de bulunan yaklaşık 180 çalışan SMS Group'a geçecek. Metso bahsi geçen birimin faaliyetlerini 2023 yılında durdurduğu için satış şirketin mali tablosunda önemli bir etkiye sahip olmayacak.

SMS Group CTO'su Thomas Hansmann, CircoredTM teknolojisinin şirketin demir çelik sektöründe yeşil dönüşümü hızlandırma hedefi doğrultusunda önemli bir kazanç olduğunu ifade etti.

Metso bakır ve batarya mineralleri faaliyetlerinde kullandığı bazı demir çelik hizmetlerini elinde tutup bunları mineraller biriminin çatısı altında toplayacak ve geri kalan faaliyetlerini durduracak.