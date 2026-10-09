Klöckner, Becker Group'u Accura ve BCB konsorsiyumuna satmak üzere anlaşma imzaladı

Almanya merkezli çelik ve metal distribütörü Klöckner & Co, Avrupa'da çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum ürünlerinin dağıtımını yapan Becker Group'u Accura Investment Partners GmbH ve Becker Consult + Beteiligungs-GmbH'den (BCB) oluşan konsorsiyuma satmak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.

İşlemin gerekli düzenleyici onaylara tabi olarak 2026 yılı sonundan önce tamamlanması bekleniyor. Taraflar satış bedelini açıklamamaya karar verdi. Klöckner & Co, stratejik seçenekleri değerlendirmesinin ardından Becker Group'u elden çıkarma niyetini ilk olarak bu yılın Ocak ayında açıklamıştı.

Klöckner & Co katma değeri yüksek faaliyetlere odaklanacak

Şirkete göre söz konusu satış, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerde kârlı büyümeye odaklanma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Klöckner & Co CEO'su Guido Kerkhoff, satışın şirket stratejisinin uygulanmasında yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtirken Becker Group'u satın alan konsorsiyumun şirketin gelecekteki gelişimini destekleyecek sektör uzmanlığına sahip olduğunu ifade etti.

Becker Group mevcut yönetimi altında faaliyetlerine devam edecek

Satış işleminin ardından Becker Group, CEO Torsten Gieseke liderliğindeki mevcut yönetim ekibiyle faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Yeni sahipler, şirketin otomotiv ve metal işleme sektörleri de dahil olmak üzere Avrupalı müşterilere bağımsız çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum ürünleri tedarikçisi olarak sahip olduğu konumu güçlendirmeyi hedefliyor.

Konsorsiyum, Becker Group'un mevcut yeniden yapılandırma ve faaliyetlerini yeniden düzenleme programını daha da geliştirmeyi planlıyor. Bu kapsamda satış, tedarik, operasyonel süreçler, stok yönetimi ve likidite alanlarında iyileştirmelere odaklanılacak.

Klöckner & Co'ya göre satış işleminin tamamlandığı tarihte herhangi bir iş gücü azaltımı veya tesis kapatma planı bulunmuyor. Bununla birlikte yeni sahipler, piyasa koşulları ve maliyetlerdeki gelişmeleri dikkate alarak şirketin farklı iş birimlerinin stratejik konumlarını ve performanslarını değerlendirmeye devam etmeyi planlıyor.