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Tenaris boru üreticisi Artrom'u devralmak için AB'den onay aldı

Cuma, 16 Ekim 2026 12:12:55 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Lüksemburg merkezli Tenaris S.A.'nın Romanya merkezli çelik boru üreticisi Artrom Steel Tubes S.A.'nın kontrolünü devralmasına AB Birleşme Tüzüğü kapsamında onay verdiğini duyurdu.

Komisyon, yaptığı incelemenin ardından iki şirketin faaliyet gösterdiği piyasalarda müşterilerin güvenilir alternatif tedarikçilere erişmeye devam edecek olması nedeniyle devralım işleminin rekabete ilişkin endişelere yol açmayacağı sonucuna vardığını bildirdi.

Artrom'un çelik ve dikişsiz boru üretim tesisleri bulunuyor

Artrom, Romanya'da iki büyük üretim tesisi işletiyor. Şirketin Reșița tesisinin yıllık çelik üretim kapasitesi yaklaşık 450.000 mt seviyesinde yer alırken, Slatina tesisinin yıllık dikişsiz boru haddeleme kapasitesi ise 200.000 mt'a ulaşıyor.

Söz konusu işlemin Tenaris'in Avrupa'daki endüstriyel boru üretim faaliyetlerini desteklemesinin ve bölgesel üretim ağını güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı.

Etiketler: Boru Borular Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Tenaris Group 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
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Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
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