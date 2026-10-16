Tenaris boru üreticisi Artrom'u devralmak için AB'den onay aldı

Avrupa Komisyonu, Lüksemburg merkezli Tenaris S.A.'nın Romanya merkezli çelik boru üreticisi Artrom Steel Tubes S.A.'nın kontrolünü devralmasına AB Birleşme Tüzüğü kapsamında onay verdiğini duyurdu.

Komisyon, yaptığı incelemenin ardından iki şirketin faaliyet gösterdiği piyasalarda müşterilerin güvenilir alternatif tedarikçilere erişmeye devam edecek olması nedeniyle devralım işleminin rekabete ilişkin endişelere yol açmayacağı sonucuna vardığını bildirdi.

Artrom'un çelik ve dikişsiz boru üretim tesisleri bulunuyor

Artrom, Romanya'da iki büyük üretim tesisi işletiyor. Şirketin Reșița tesisinin yıllık çelik üretim kapasitesi yaklaşık 450.000 mt seviyesinde yer alırken, Slatina tesisinin yıllık dikişsiz boru haddeleme kapasitesi ise 200.000 mt'a ulaşıyor.

Söz konusu işlemin Tenaris'in Avrupa'daki endüstriyel boru üretim faaliyetlerini desteklemesinin ve bölgesel üretim ağını güçlendirmesinin beklendiği vurgulandı.