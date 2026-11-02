Nippon Steel Trading Avrupa'daki çelik işleme faaliyetlerini genişletmek için CLN Slovakia'yı satın alacak

Japonya merkezli Nippon Steel Trading, Avrupa'daki çelik dağıtım ve işleme faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla bağlı kuruluşu Nippon Steel Trading Austria GmbH aracılığıyla çelik servis merkezi CLN Slovakia'nın tüm hisselerini İtalya merkezli CLN Group'tan satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Otomotiv odaklı 220.000 mt işleme kapasitesi

2007 yılında kurulan CLN Slovakia, Košice'deki Nippon Steel Slovakia tesisinin bünyesinde faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 220.000 mt çelik işleme kapasitesine sahip. Şirket ağırlıklı olarak otomotiv üreticileri ve tedarikçileri için rulo sacları işleyerek dar şerit ve levha üretiyor.

Satın almayla bölgesel tedarik zincirleri güçlendirilecek

Satın alma, Nippon Steel Trading'in otomotiv, inşaat ve sanayi makineleri, beyaz eşya ve güneş enerjisi sektörlerindeki büyümesini destekleyecek. İşlemin tamamlanmasının ardından şirketin adı NST Service Center Slovakia olarak değiştirilecek.