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Trasteel, BBC Alloys'un kalan %40 hissesini satın aldı

Cuma, 09 Ekim 2026 13:58:51 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre merkezli Trasteel Holding S.A., İtalya merkezli BBC Alloys S.r.l.'nin kalan %40 hissesinin alımını tamamlayarak şirketteki payını %100'e çıkardı.

Söz konusu işlem, Trasteel'in daha önce BBC Alloys'un %60 hissesini satın almasının ardından gerçekleşirken şirketin devralınma sürecinin tamamlanmasını sağladı.

Trasteel 1,7 milyon € değerindeki satın alımla ferroalyaj faaliyetlerini güçlendirdi

Söz konusu alım, 30 Eylül 2026 tarihinde Trasteel'in bağlı kuruluşu Trasteel International S.A. aracılığıyla gerçekleştirildi. Şirket, BBC Alloys'un kalan %40 hissesini azınlık hissedarı Metco S.r.l.'den yaklaşık 1,7 milyon € karşılığında satın aldı. Trasteel, BBC Alloys'un kontrolünü sağlayan ilk %60 hissesini 2025 yılı Haziran ayında satın almıştı.

Merkezi Milano'da bulunan BBC Alloys, İtalya ve diğer Avrupa piyasalarındaki çelik üreticileri ile dökümhanelere standart ve özel ferroalyajlar, ana metaller ve minör metallerin işlenmesi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteriyor. Şirketin Tortona'daki işleme ve lojistik merkezi kırma, eleme, boyutlandırma, ince eleme ve paketleme hizmetleri sunuyor.

Söz konusu alımın ardından BBC Alloys CEO'su Lorenzo Bagliano şirketi yönetmeye devam edecek ve aynı zamanda Trasteel Group'un ferroalyaj faaliyetlerinin sorumluluğunu da üstlenecek.

Etiketler: İsviçre Avrupa Birliği Devralım & Birleşme 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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