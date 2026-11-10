Bekaert inşaat sektörüne yönelik donatı portföyünü genişletmek için Dextra'yı satın alacak

Belçika merkezli çelik tel ve kord üreticisi Bekaert, sürdürülebilir inşaat ürünleri portföyünü genişletmek ve küresel altyapı piyasalarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla Tayland merkezli donatı çözümleri sağlayıcısı Dextra'yı 140 milyon € şirket değeri eses alınarak satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. İşlemin, yetkili kurumların onaylarına ve olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2027 yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Böylelikle Dextra'nın donatı manşonlarının, cam elyaf takviyeli polimer ürünlerinin ve mühendislik hizmetlerinin Bekaert'in mevcut portföyüne dahil olacağı belirtildi. Ayrıca Dextra'nın, havalimanları, tüneller, enerji santralleri ve limanlar dahil olmak üzere büyük ölçekli altyapı projelerine yönelik donatı çözümleri sağladığı da aktarıldı.

Uluslararası altyapı piyasalarındaki varlığın güçlendirilmesi hedefleniyor

Satın alımın Bekaert'in Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki varlığını güçlendirmesinin ve Dextra'nın ürünlerinin Kuzey Amerika piyasasında yaygınlaştırılması için fırsatlar sunmasının beklendiği dile getirildi.

Bekaert, iki şirketin faaliyetlerinin birleşmesiyle altyapı projelerine yönelik donatı ürünleri ve mühendislik hizmetleri yelpazesinin genişleyeceğini, aynı zamanda inşaat süreçlerinde verimliliğin artırılmasına ve çevresel etkilerin azaltılmasına odaklanılacağını kaydetti.