Avrupa Komisyonu, Acciaieria Arvedi'nin ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia'nın (AMCLN) kontrolünü devralmasına onay verdi. 16 Kasım Pazartesi günü duyurulan onay, AB Birleşme Tüzüğü kapsamında verildi.

Söz konusu işlem, ağırlıklı olarak İtalya'daki çelik servis merkezleri aracılığıyla yassı karbon çelik ürünlerinin dağıtımının yanı sıra bu ürünlerin üretim ve tedarikini kapsıyor.

Onay, AMCLN'nin tek kontrolünün Arvedi'ye devredilmesini kapsarken, komisyonun açıklamasında satın alma bedeli veya işlemin tamamlanmasının beklendiği tarih belirtilmedi. Komisyon, yaptığı incelemenin ardından satın alma işleminin iki İtalyan şirketin faaliyet gösterdiği piyasalar üzerindeki sınırlı etkisi nedeniyle rekabet açısından endişe yaratmayacağı sonucuna vardı.