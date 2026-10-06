Belçikalı Rosseel, Aleja'nın çelik dağıtım faaliyetlerini satın aldı

Basında çıkan haberlere göre Belçika merkezli çelik distribütörü NV Rosseel, yerel şirket NV Aleja'nın Welle-Denderleeuw'daki faaliyetlerini 1 Ekim itibarıyla satın aldı. Aleja'nın mevcut ekibi ilk aşamada aynı tesiste günlük faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Söz konusu alım, Rosseel'in Tielt ve Ruddervoorde'daki mevcut faaliyetlerine yeni üretim kabiliyetleri ve teknik uzmanlık kazandıracak. Ruddervoorde tesisi 2021 yılından bu yana şirketin faaliyetleri arasında yer alıyor.

Aleja çelik profil ve inşaat çeliği alanındaki kabiliyetlerini Rosseel'e katacak

Aleja, çelik profiller ve inşaat çeliği alanında uzmanlaşırken, bu faaliyetler Rosseel'in mevcut ürün ve işleme faaliyetlerini tamamlayacak.

Rosseel, Aleja çalışanlarının teknik bilgi ve deneyiminin de alımın önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Aynı zamanda Aleja, Rosseel'in stoklarına ve şirketin Tielt ile Ruddervoorde tesislerinde sunduğu müşteriye özel çelik işleme hizmetlerine erişim sağlayacak.

Şirketler alımın finansal koşullarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.