Arvedi ve Jindal eski Ilva çelik tesislerini satın almak için teklif sundu

İtalya'daki eski Ilva çelik tesislerinin satın alınmasına yönelik 8 Kasım tarihinde sona eren son başvuru süresine kadar iki teklif sunuldu. Açıklamada tekliflerin Arvedi Group ve Jindal Steel International tarafından sunulduğu doğrulandı.

Her iki teklif de faaliyette olan tüm işletme varlıklarının satın alınmasını kapsıyor. Şirkete atanan yönetim, tekliflerin eksiksiz olup olmadığını ve ihale kapsamında belirlenen şartlara uygunluğunu değerlendirmek üzere inceleme sürecini başlatacak.

Satış sürecindeki bu yeni aşama, Taranto çelik tesisi açısından oldukça kritik bir döneme denk geliyor. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere İtalya Yargıtayı, olağanüstü yönetim altındaki şirketlerin itirazlarını reddederek tesisin sıcak üretim faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik kararı onadı. Dolayısıyla alım tekliflerinin değerlendirilmesine başlanırken, üretimin devamlılığına ilişkin sorun henüz çözüme kavuşmuş değil.