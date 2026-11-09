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Arvedi ve Jindal eski Ilva çelik tesislerini satın almak için teklif sundu

Pazartesi, 09 Kasım 2026 14:46:17 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya'daki eski Ilva çelik tesislerinin satın alınmasına yönelik 8 Kasım tarihinde sona eren son başvuru süresine kadar iki teklif sunuldu. Açıklamada tekliflerin Arvedi Group ve Jindal Steel International tarafından sunulduğu doğrulandı.

Her iki teklif de faaliyette olan tüm işletme varlıklarının satın alınmasını kapsıyor. Şirkete atanan yönetim, tekliflerin eksiksiz olup olmadığını ve ihale kapsamında belirlenen şartlara uygunluğunu değerlendirmek üzere inceleme sürecini başlatacak.

Satış sürecindeki bu yeni aşama, Taranto çelik tesisi açısından oldukça kritik bir döneme denk geliyor. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere İtalya Yargıtayı, olağanüstü yönetim altındaki şirketlerin itirazlarını reddederek tesisin sıcak üretim faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik kararı onadı. Dolayısıyla alım tekliflerinin değerlendirilmesine başlanırken, üretimin devamlılığına ilişkin sorun henüz çözüme kavuşmuş değil.

Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Devralım & Birleşme 
ChiaraMassacci
Chiara Massacci
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

SteelOrbis'te Piyasa Araştırma ve İçerik Uzmanı olarak görev yapmakta; demir çelik ve hurda piyasalarına, özellikle de Pakistan ve Bangladeş hurda pazarlarına odaklanmaktayım. Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler alanındaki eğitim geçmişimin yanı sıra Mütercim-Tercümanlık ile Uluslararası İlişkiler ve Made in Italy Liderliği alanlarında yüksek lisans derecelerine sahibim. Çelik ve hammadde endüstrisine dair net içgörüler sunmak amacıyla piyasa analizlerini, fiyat değerlendirmelerini ve uzmanlık gerektiren içerik çevirilerini bir arada yürütüyorum.

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