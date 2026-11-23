Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Anglo American ve MMG'nin Anglo American'ın Brezilya'daki nikel faaliyetlerinin satın alınmasına ilişkin sunduğu revize edilmiş taahhütlerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Bununla birlikte birlik, Avrupalı paslanmaz çelik üreticilerinin düşük karbonlu ferronikele uzun vadede adil ve ayrımcı olmayan piyasa koşullarında erişimini sürdürebilmesini sağlamak amacıyla daha güçlü koruma önlemleri alınması çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre Brezilya'nın Goiás eyaletindeki Barro Alto ve Codemin madenleri, Avrupalı paslanmaz çelik üreticileri için önemli düşük karbonlu ferronikel kaynakları arasında yer alıyor. Birlik, Brezilya'nın hidroelektrik enerjisi kullanılarak üretilen söz konusu malzemenin sektördeki en düşük karbon ayak izlerinden birine sahip olduğunu ve aynı teknik özellikleri ve AB çevre gerekliliklerini karşılayan alternatiflerle ikame edilmesinin zor olduğunu belirtti.

EUROFER nikel arzının başka pazarlara yönlendirilmesi olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdi

EUROFER, China Minmetals Corporation bünyesinde bulunan ve nihai olarak Çin'in devlete ait Merkezi Devlet Varlıklarını Denetleme ve Yönetme Komisyonu tarafından kontrol edilen MMG'nin planlanan satın alma işleminin, düşük karbonlu ferronikel arzının Avrupa dışındaki pazarlara yönlendirilmesine yol açabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi.

Birlik, Anglo American ve MMG tarafından sunulan revize edilmiş ticari taahhütleri yapıcı bir ilerleme olarak memnuniyetle karşılasa da yalnızca sözleşmeye dayalı bir düzenlemenin uzun vadede yeterli güvence sağlamayacağını vurguladı. Bu nedenle EUROFER, madenlerin kalan faaliyet ömrü boyunca arz tahsisinin etkin, adil, şeffaf ve bağımsız şekilde sürdürülmesini sağlayacak bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, Anglo American'ın Avrupa paslanmaz çelik sektörü için güvenilir bir tedarikçi olduğunu ve Brezilya'daki madenlerin faaliyetlerini sürdürmesinin tüm tarafların çıkarına olduğunu belirtti. Bununla birlikte Eggert, Avrupalı üreticilerin rekabetçi ve sürdürülebilir ferronikele erişiminin devamını güvence altına almak için ilave önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Birlik, adil rekabeti ve Avrupa'nın uzun vadeli hammadde arz güvenliğini koruyacak kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik Avrupa Komisyonunun çabalarına desteğini yineledi.