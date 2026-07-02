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Ukrayna merkezli Zaporizhstal’in üretimi 2026'nın ilk yarısında azaldı

Perşembe, 02 Temmuz 2026 12:13:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2026 yılının Haziran ayına ve Ocak-Haziran dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Haziran ayında Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %2,9 artışla 301.200 mt, ham çelik üretimi yıllık %6,5 düşüşle 284.900 mt ve haddelenmiş mamul sevkiyatı yıllık %10,6 artışla 243.700 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %9,5 düşüşle 1,56 milyon mt olurken, ham çelik üretimi ve haddelenmiş mamul sevkiyatı sırasıyla yıllık %7,7 ve %3,4 düşüşle 1,44 milyon mt ve 1,27 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Pik Demir Hammaddeler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest Zaporizhstal 

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