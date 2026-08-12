Metinvest Rusya'nın saldırısının ardından Zaporizhstal'de faaliyetleri durdurdu, ihracat etkilenebilir

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, Rusya'nın şirket sahasına düzenlediği balistik füze saldırısının ardından Zaporizhzhia'daki Zaporizhstal çelik tesisinin faaliyetlerini tamamen durdurduğunu duyurdu. Saldırıda yedi çalışan hayatını kaybederken, 21 çalışanın yaralandığını bildirdi.

Üretim duruşunun Ukrayna'nın pik demir ve yassı mamul ihracatını, özellikle ABD'ye pik demir ve Avrupa'ya nihai mamul sevkiyatlarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.

Metinvest'in resmî açıklamasına göre düzenlenen saldırıda hava saldırısı alarmının verilmesinin hemen ardından sığınaklara gitmekte olan çalışanlar hedef alındı. Saldırıda hayatını kaybeden yedi kişinin tamamının Zaporizhstal çalışanı olduğu belirtilirken, yaralı çalışanlara gerekli desteğin sağlandığı ifade edildi.

Kok ve yüksek fırın operasyonları önemli ölçüde hasar gördü

Metinvest'in Zaporizhzhia'daki üretim tesislerinin saldırıda ciddi hasar aldığı dile getirildi. Enerji üniteleri ve altyapının yanı sıra şirketin kok ve yüksek fırın operasyonlarının ana ve yardımcı tesislerinin de saldırıdan etkilendiğine dikkat çekildi. Bu nedenle Zaporizhstal'ın faaliyetleri tamamen durdurulurken, Metinvest'in Zaporizhzhia'daki diğer üretim tesislerinin düşük kapasitede faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Öte yandan şirket bünyesindeki teknik uzmanların hasarın boyutunu, aynı zamanda faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yönelik imkânları ve bunun ne kadar süreceğini değerlendirdiği paylaşıldı. Ayrıca acil onarım çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

Metinvest'in resmî verilerine göre Zaporizhstal'in pik demir üretimi yıllık 4 milyon mt'a kadar çıkıyor ve pik demir sevkiyatlarının büyük bölümünü ABD'ye gerçekleştiriyor. Aynı zamanda önde gelen yassı mamul üreticilerinden biri olan Zaporizhstal'in sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac üretim kapasiteleri sırasıyla yıllık 3,6 milyon mt ve yıllık 1,2 milyon mt seviyelerinde yer alıyor. Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukrayna'nın ticaret akışlarını yeniden yönlendirilmesiyle Avrupa ülkeleri, tesisin yassı mamul ihracatı açısından önemli pazarlar haline geldi.