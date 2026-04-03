Ukraynalı Zaporizhstal’in pik demir üretimi 2026’nın Ocak-Mart döneminde düşüş kaydetti

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2026 yılının Mart ayına ve Ocak-Mart dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin pik demir, ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %6,7, %10,4 ve %12,6 artışla 316.400 mt, 298.200 mt ve 254.600 mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Mart döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %3,6 düşüşle 819.300 mt seviyesine inerken, ham çelik ve nihai mamul üretimi de sırasıyla yıllık %1,3 ve yıllık %19,1 artışla 758.300 mt ve 660.600 mt seviyelerinde kaydedildi.