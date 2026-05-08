Ukrayna merkezli Zaporizhstal’in üretimi Ocak-Nisan 2026 döneminde duruşların etkisiyle keskin düşüş gösterdi

Cuma, 08 Mayıs 2026 13:58:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal 2026 yılının Nisan ayına ve Ocak-Nisan dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Nisan ayında Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %31,6 düşüşle 193.500 mt, ham çelik üretimi yıllık %42,1 düşüşle 156.600 mt ve nihai mamul çelik üretimi yıllık %30,3 düşüşle 159.100 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde Zaporizhstal’in pik demir üretimi yıllık %10,5 düşüşle 1,01 milyon mt olurken, ham çelik ve nihai mamul çelik üretimi sırasıyla yıllık %10,2 ve %5,3 düşüşle 914.700 mt ve 819.600 mt seviyelerinde kaydedildi.

Zaporizhstal, üretim göstergelerindeki düşüşün Rus ordusunun bölgedeki altyapıya yönelik saldırısının neden olduğu şirketin üretim tesislerindeki plansız duruştan kaynaklandığını belirtti. Zorunlu duruş sırasında, gelecekte operasyonların güvenilirliğini artırmak amacıyla üretim birimleri ve arıtma tesislerinde kapsamlı onarım ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.


