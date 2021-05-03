Metinvest’in pik demir üretimi birinci çeyrekte %3 arttı

Pazartesi, 03 Mayıs 2021 11:35:43 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın birinci çeyreğinde, Metinvest’in toplam pik demir üretimi, Ilyich Steel’de 123,000 mt artan üretim nedeniyle yıllık %3 artışla 2,15 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ilyich Steel’deki üretim artışı, 3 No’lu yüksek fırının 2020 yılının başında planlı yenileme çalışmaları için kapatılmasının etkisinin az olmasından kaynaklandı. Azovstal tesisinde üretim, bu yıl Mart ayında yüksek fırınların kısa bir bakım çalışması için kapatılması nedeniyle 62.000 mt düştü.

Birinci çeyrekte Metinvest’in ham çelik üretimi, Azovstal’deki üretimin 64.000 mt düşmesine bağlı olarak yıllık %2 düşüşle 2,31 milyon mt oldu. Ilyich Steel’deki ham çelik üretimi tesisteki pik demir üretiminin yükselmesiyle 23.000 mt arttı.

2020 yılında, Metinvest’in yarı mamul üretimi yıllık %20 artışla 765.000 mt oldu.

Söz konusu dönemde, grubun nihai mamul üretimi yıllık %4 artışla 1,63 milyon mt oldu. Özellikle, yassı ürün üretimi yıllık 92.000 mt artışla 1,38 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bunun başlıca sebebi, sıcak şerit tesisi Mill 1700’in yeniden inşa edilmesinin ardından artan sıcak sac, soğuk sac ve galvanizli sac üretimi oldu.

Madencilik sektöründeyse, Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi, üç cevher tesisinde artan üretim, operasyonel iyileştirme çalışmalarının etkisi ve Central GOK’taki ithal cevher kullanımı nedeniyle yıllık %2 artarak 7,79 milyon mt oldu. Bununla birlikte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %3 artışla 4,83 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet üretimi ise yıllık %29 artarak 1,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın birinci çeyreğinde Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi yıllık %18 artarak 990.000 mt oldu.