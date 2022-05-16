Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi birinci çeyrekte düştü

Pazartesi, 16 Mayıs 2022 11:42:58 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre birinci çeyrekte Metinvest’in toplam pik demir üretimi çeyreklik bazda %31,1 ve yıllık %15 düşüşle 1,83 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ilyich Steel tesisinde üretim yıllık 554.000 mt, Azovstal tesisindeki üretim ise 339.000 mt düşüş gösterdi.

Söz konusu dönemde Metinvest’in ham çelik üretimi çeyreklik bazda %24,5 ve yıllık %7,8 düşüşle 1,96 milyon mt seviyesine yükseldi. Birinci çeyrekte Ilyich Steel’deki üretim yıllık 402.000 mt ve Azovstal’deki üretimin 372.000 mt düşüş gösterdi.

Söz konusu çeyrekte Metinvest’in yarı mamul üretimi yıllık %31,7 düşüşle 522.000 mt oldu.

Birinci çeyrekte grubun nihai mamul üretimi yıllık %11,6 düşüşle 1,47 milyon mt oldu. Özellikle yassı ürün üretimi yıllık %20,8 düşüşle 1,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Madencilik sektöründeyse, birinci çeyrekte Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %21,3 düşerek 6,12 milyon mt oldu. Bununla birlikte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %15,8 düşüşle 4,06 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet üretimi ise yıllık %34,9 düşerek 1,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi yıllık %28,8 artışla 1,27 milyon mt oldu.