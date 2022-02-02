Metinvest’in pik demir üretimi Ilyich Steel tesisinde artan üretimle 2021’de %14,5 arttı

Çarşamba, 02 Şubat 2022 10:15:25 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, 2021 yılının tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın tamamında Metinvest’in toplam pik demir üretimi, DMK’nın kompleksinin alınması ve Ilyich Steel tesisinde artan pik demir üretimi sayesinde yıllık %14,5 artışla 9,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ilyich Steel tesisinde üretim 2020 yılında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ve yüksek fırın verimlilik iyileştirmeleri nedeniyle 387.000 mt artarken, Azovstal tesisindeki üretim ise yıllık bazda neredeyse değişim göstermedi.

Yılın tamamında Metinvest’in ham çelik üretimi Kamianske’de bulunan üretim tesislerinin satın alınması ve Mariupol tesislerinde artan üretim sayesinde yıllık %15,3 artışla 9,53 milyon mt seviyesine yükseldi. 2021 yılında Ilyich Steel’deki üretim 189.000 mt ve Azovstal’deki üretimin 143.000 mt artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Metinvest’in yarı mamul üretimi yıllık %2,9 artışla 3,41 milyon mt oldu.

Yılın tamamında grubun nihai mamul üretimi yıllık %23 artışla 7,23 milyon mt oldu. Özellikle yassı ürün üretimi yıllık 1,14 milyon mt artışla 5,97 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Madencilik sektöründeyse, 2021 yılında Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi yıllık %2,7 artarak 31,34 milyon mt oldu. Bununla birlikte şirketin demir cevheri üretimi yıllık %8 düşüşle 17,53 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet üretimi ise yıllık %18,1 artarak 5,81 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi yıllık %92,2 artarak 5,54 milyon mt oldu.