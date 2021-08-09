Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde iyileşen üretimle ilk yarıda %8 arttı

Pazartesi, 09 Ağustos 2021 10:39:46 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest, bu yılın birinci yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk yarısında, Metinvest’in toplam pik demir üretimi, Mariupol tesislerinde artan üretim nedeniyle yıllık %8 artışla 4,400 milyon mt seviyesinde yer aldı. Azovstal tesisinde üretim 151.000 mt arttı.

Birinci çeyrekte Metinvest’in ham çelik üretimi, Ilyich Steel’deki üretimin 210.000 mt ve Azovstal’deki üretimin 185.000 mt artmasına bağlı olarak yıllık %10 artışla 4,36 milyon mt oldu.

Bu yıllın ilk yarısında, Metinvest’in yarı mamul üretimi yıllık %4 düşüşle 1,45 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, grubun nihai mamul üretimi yıllık %22 artışla 3,48 milyon mt oldu. Özellikle, yassı ürün üretimi yıllık 547.000 mt artışla 2,94 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bunun başlıca sebebi, sıcak şerit tesisi Mill 1700’in yeniden inşa edilmesinin ardından artan sıcak sac üretimi oldu.

Madencilik sektöründeyse, Metinvest’in toplam konsantre demir cevheri üretimi, tüm cevher tesislerinde artan üretim ve operasyonel iyileştirme çalışmalarının etkisi nedeniyle yıllık %5 artarak 15,86 milyon mt oldu. Bununla birlikte, şirketin demir cevheri üretimi yıllık %1 düşüşle 9,75 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet üretimi ise yıllık %41 artarak 3,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın birinci yarısında Metinvest’in konsantre koklaşabilir kok kömürü üretimi yıllık %76 artarak 2,70 milyon mt oldu.